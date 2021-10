Kristína Kormúthová si opäť zbalila kufre a odletela k moru. Spoločnosť jej robí jej milovaný otec a obaja chytajú bronz v luxusnom rezorte v Portugalsku. Čiernovláska sa stihla na Instagrame pochváliť videom, kde zdiaľky snímala portugalskú futbalovú hviezdu Cristiana Ronalda. A čo čert nechcel, Kristíne sa napokon podarilo s futbalistom stretnúť aj osobne a hviezda zelených trávnikov sa s ňou dokonca ochotne vyfotila.

Cristiano Ronaldo Zdroj: Instagram - Cristiano Ronaldo

" Keď CRISTiano stretne CRISTinu. Neexistuje na svete nič, čo by sa ti nesplnilo, ak si to naozaj veľmi želáš. Cristiano sa chcel so mnou veľmi odfotiť, tak som mu to splnila (smiech). Sny sa stávajú skutočnosťou," napísala Kormúthová, ktorá zverejnila aj jej hviezdny úlovok - fotografiu so svetovou futbalovou hviezdou.