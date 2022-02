Nemá šťastie na mužov. Zuzana Vačková je opäť single. Vzťah s Petrom, sktorým sa dala dokopy v roku 2018, jej, žiaľ, nevyšiel. Dvojica sa občas pochválila spoločnými fotkami aj na sociálnych sieťach. Ostané mesiace však Peter na Vačkovej záberoch chýbal. V decembri minulého roka sa totiž rozišli.

Zuzka Vačková sa nedávno bola sánkovať s vnukom. Málokto vedel, že je z nej už babka. Zdroj: Instagram/zuzanavackova

"Nie som z toho šťastná, ale život prináša aj takéto situácie. Nemáme medzi sebou žiadne napätie, rozišli sme sa úplne korektne, v dobrom. Skrátka sme skonštatovali, že naše životné štýly nejako úplne spolu nefungovali, tak sme to takto vyriešili," prezradila nám Vačková.

Herečka sa rozišla ešte v decembri minulého roka. "Vianoce boli komplikované," skonštatovala smutne Zuzana, no optimizmus rozhodne nestráca. "V lásku verím stále. My sme sa s Petrom nerozišli v zlom, nebolo to o tom, že by niekto niekoho prestal mať rád, alebo by sme sa na seba hnevali. Skrátka to tak vyšlo, že to nebolo obom po vôli. V lásku verím aj naďalej. Láska je to najdôležitejšie a najkrajšie v živote, čo máme," pokračovala.

"Mám komu dávať lásku a mám od koho dostávať lásku. Necítim sa ani osamelá, opustená alebo nešťastná. Jasneže ale nie som šťastná z toho, že sa mi skončil dlhoročný vzťah, ale tak čo už. Život je krásny. Teším sa," dodala herečka.

Zuzana Vačková je rozvedená mama dvoch detí. Na vysokej škole spoznala prvú veľkú lásku - Rasťa Rogela. Dvojica sa vzala a narodil sa im syn Jakub. Po svadbe prijala manželovo priezvisko - Rogelová. No časom sa začali prejavovať extrémistické názory jej manžela, a tak dvojica išla od seba. A Zuzana sa vtedy vrátila aj k dievčenskému priezvisku. Neskôr sa jej s novým partnerom narodila dcéra Maruška. No ani s ním jej to vtedy nevyšlo.

