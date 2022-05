Časom, keď ženy chceli byť ultra štíhle ako prútik, zdá sa, chvalabohu, odzváňa. Dnes sa nosí už sexi vyšportovaný zadok a mnohé krásky makajú vo fitku, aby mali krivky ako Kardashianka alebo Ronaldova láska Georgina. Aj jedna naša slovenská kráska uznala, že už by nikdy nechcela byť taká ,,suchá" ako kedysi.

Mária Zelinová pred rokmi bojovala o korunku v súťaži krásy a presadila sa aj ako modelka. Dnes 33-ročná kráska, ktorá pracuje aj ako redaktorka, je inšpiráciou pre mnohé ženy, ktorých baví móda, cvičenie a zdravý životný štýl. Na svojej postavičke pravidelne maká a tí, čo ju sledujú na Instagrame, si všimli, že jej krivky sa za posledný rok poriadne zmenili.

Takto vyzerala Mária v roku 2009 na súťaži krásy. Zdroj: archív

Má sexi figúru, a to aj napriek tomu, že od čias, kedy bola finalistkou Miss Slovensko, pribrala 10 kíl. "Mala som aj 55 kg, teraz mám 65... Síce sa cítim pribratá, ale keď porovnávam tieto dve postavy...asi by som sa späť na 55 kg už nevrátila," zhodnotila teraz svoje krivky blondínka, ktorá sa pýši guľatým vypracovaným zadkom. ,,Ako dosiahnuť väčší zadok? Drina. Je to iba drina a váhy v posilke," dodala.