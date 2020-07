Didiana sa ešte minulý rok rozhodla pre operáciu viečok, keďže zle videla a problém mávala aj pri maľovaní. Po zákroku si však privodila problémy. Namiesto dodržiavania pokoja sa totiž namáhala. „Tri dni po vybratí štichov som robila na záhrade, bol február. Keď som si doma dávala dole šál, zavadila som o oko a otvorila sa mi jazva. Bolo to v nedeľu večer, bola som sama soma. Začalo mi to krvácať, dostala som histerický záchvat,“ prezradila Didiana v markizáckom Teleráne. „Ráno som utekala doktorovi. Nanovo mi to zašili, potom som dva mesiace pre istotu nič nerobila,“dodala blondínka.





Na snímke Dagmar Dianová alias Didiana. Zdroj: EMIL VAŠKO

Mohlo by vás zaujímať: