Dlhoročná redaktorka Ivana Miklánková a jej partner a kolega Lukáš Zuzelka sa po dlhom odkladaní ich veľkého dňa konečne dočkali a stali sa manželmi. Markizácky pár svadbu plánoval už pred troma rokmi, no pandémia im plány prekazila. Na obrade nechýbala ani ich trojročná dcérka Karolína a, prirodzene, najbližší príbuzní či kolegovia.

Ivana Miklánková pôsobila v zahraničnej redakcii Markízy. Zdroj: TV MARKÍZA

„Chceli sme mať svadbu v kruhu naozaj len tých najbližších. Bolo to pre mňa o to viac dojemné, že sme si vymieňali sľuby už ako rodina a Karolínka bola pri nás,“ prezradila nevesta Markíze. Novej posile Prvých televíznych novín to v jej veľký deň nesmierne pristalo a v decentných bielych šatách vyzerala ako princezná! Ivana prezradila aj to, či sa chystá na zmenu priezviska. "Áno, mením si meno na Zuzelková,“ dodala.



​Dnes už manželia sa spoznali pred rokmi v redakcii spravodajstva a okamžite si padli do nôty. Ich svadobný deň bol o to krajší, že s nimi mohla byť aj malá Karolínka, ktorá sa dvojici narodila 11. augusta 2020.