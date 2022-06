Zuzana v pondelok prijala pozvanie do markizáckeho Telerána. „Netajíme sa tým, že to je vytúžené bábätko, takže sme strašne šťastní a vďační, že ju máme a je zdravá,” rozplývala sa, no okrem toho aj priznala, že po pôrode si dosť vytrpela.

Zuzka Javorová bola hosťom v Teleráne. Zdroj: tv markíza

„Mali sme to trošku náročnejšie v úvode, pretože pár dní potom, ako sme sa vrátili z pôrodnice, som dostala nepríjemnejší zápal prsníka a napokon sa to skončilo tak, že ma museli operovať. Bola to jednodňová chirurgia, čiže našťastie som nemusela byť od maličkej preč viac dní. Stalo sa to preto, že mi nezabrali lieky, čiže to vyústilo do toho, že sa to muselo riešiť chirurgicky. Moja rada je, že treba naozaj dôsledne dojčiť, dbať na to, nech je bábätko napapané, na hygienu a obrniť sa trpezlivosťou,” dodala.