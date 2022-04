Markizácka redaktorka Zuzana Javorová (34) prežíva to najšťastnejšie obdobie svojho života. Stala sa totiž mamou. V marci sa jej narodila dcérka Laura. Pôrod sa jej tak podarilo celý mesiac udržať v tajnosti.

To, že markizáčka Zuzana Javorová je v radostnom očakávaní, sa prevalilo až po pár mesiacoch jej tehotenstva. Zuzana tvorí pár s Petrom Javorom už vyše 14 rokov a od jesene 2015 sú manželmi. Aktuálne sú z nich už rodičia. "Jej úsmev, jej pohľad, dotyk jej maličkej ručičky. Vstúpila do našich životov a od základov ich zmenila. Je to čistá láska. Laura Mária Javorová," pochválila sa v sobotu na svojom Instagrame novopečená mamina Javorová, ktorej sa pôrod podarilo udržať v tajnosti celý mesiac.

Markizácka redaktorka Zuzana Javorová. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Už takmer mesiac sme s Peťkom (manžel Peter Javor, pozn. red.) rodičia nášho vytúženého dievčatka. Prvé týždne sme si chceli vychutnať v súkromí a v rodinnej intimite, spoznať sa s našou dcérkou. Uvedomujúc si, že to nie je samozrejmosť, sme nesmierne vďační a vážime si, že sme sa stali jej rodičmi. Laurinka je zdravé, okaté dievčatko, veľmi rada sa mojká, užívame si už prvé prechádzky v trojici a každý deň sa vzájomne učíme niečo nové. Maminka je tiež v poriadku, tatinko sa o nás patrične stará," dodala hrdá mamina, ktorá si tak od mikrofónu dá na nejaký čas pauzu.