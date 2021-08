Anna si jojkárskej novinke Nemocnica zahrá úlohu mladej lekárky Agáty, ktorú síce láka chirurgia, no stále nie je rozhodnutá, akú atestáciu si nakoniec urobí. Agáta v seriáli všetkým dokáže, že je cieľavedomá a nadaná doktorka.

Takto si Annu pamätáme zo seriálu Panelák. Zdroj: archív

Diváci budú herečku ju od 24. augusta vídať na televíznej obrazovke a to nie je jediná veľká vec v jej živote. Anna čaká totižto svoje druhé bábätko. S manželom Petrom má doma už 1,5 ročnú dcérku Esterku a o pár mesiacov sa ešte rozrastú. „Tehotenstvo je pre mňa veľmi pekným obdobím. Aj prvý, aj druhýkrát som sa cítila veľmi šťastne a pokojne. No po fyzickej stránke som to tentoraz zvládala horšie. Tiež je to iné situáciou, ktorú momentálne zažívame. V tomto smere si dávam veľký pozor,“ prerzadila herečka pre joj.sk

Ako zvláda prácu a starostlivosť o dcérku? „Ako som spomínala, fyzicky to bolo náročnejšie, zvládla som to hlavne vďaka starostlivosti môjho manžela, pomoci maminy a dcérky, ktorá má pohodovú povahu. To boli zároveň aj dôvody, pre ktoré som sa rozhodla vyskúšať prácu počas materskej dovolenky,“ dodala Anna. Srdečne gratulujeme!

Prečítajte si tiež: