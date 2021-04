Roman Juraško, ktorý má s Dianou Hágerovou dve detičky, dcérku Izabelku a synčeka Tristana, sa divákom už dlhé roky prihovará z markizáckeho Telerána. Živé vysielanie mu ide od ruky, hoci párkrát sa stane, že si vyrobí úsmevný trapas. Ale, aj to patrí k live vysielaniu. No čím je pre divákov charakteristický, sú jeho otrepané formulky ako ,,Zhodou okolností" či ,,Do slova a do písmena" a jeho divoké účesy. Aj teraz si na ňom skalní fanúšikovia všimli výraznú zmenu. Roman si opäť nafarbil vlasy, no tmavou farbou, z ktorej mu vykúkajú aj neposlušné šediny, to už akosi prehnal. Čo hovoríte na toto jeho vylepšenie?

Roman Juraško s rodinkou. Zdroj: instagram.com

