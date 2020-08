Pery Kucherenko boli vždy obrovské, no v posledných mesiacoch si ich dávala napichať do takých extrémov, že pripomínali navreté páročky. A uznala si to aj sama. „Mali ste pravdu, boli väčšie, ako by sa patrilo,“ napísala na sociálnej sieti a vzápätí prekvapila novou fotkou, na ktorej sa ukázala so zmenšenými perami. „Zase sa nebojte, moje pery nikdy nebudú malé, ale budú prirodzene plné a to je rozdiel,“ upokojila všetkých fanúšikov, ktorí si ju bez tohto vylepšenia už nevedia predstaviť. ,,Teraz sú pekné, ploché a nepôsobia tak vulgárne,“ dodala. A musíme uznať, že spravila dobre.

Takto vyzerala Kucherenko ešte pred pár mesiacmi. Pery mala skutočne gigantické. Zdroj: Instagram



Okrem toho sa rozlúčila aj s výraznou barbie platinovou farbou vlasov a zvolila si oveľa prirodzenejší nový blond odtieň. Niekoľko dní po nej sa s novým vzhľadom pochválila aj ďalšia milovníčka napichaných pier. Exfarmárka Kristi Dali. Tú diváci často kritizovali, že vyzerá hrozne umelo. Jej to však neprekážalo a na vylepšenia nedala dopustiť. No aj ona odrazu zmenila názor.

Kristi Dali na finále Farmy. Zdroj: Emil Vaško



„Čím ďalej, tým viac sa mi páči prirodzený look. Žiadne umelé mihalničky, žiadne nadpojené vlásky, žiadne prehnané líčka a výplne. Neskutočne sa mi páči vyzerať jemnejšie a prirodzene. A koľko času ušetrím, keď sa chystám von a nemusím si vlasy sušiť pol dňa a líčiť sa ďalšieho pol dňa. To je na nezaplatenie,“ napísala k svojmu novému ja. A táto zmena k prirodzenosti sa jej skutočne vydarila.

