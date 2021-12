Našťastie, starecký svetrík, fertuchu a šatku bude mať iba na obrazovkách. Hviezdou seriálu Hranica, ktorý JOJ-ka štartuje už 10. januára, bude aj Božidara Turzonovová. V komediálnej novinke o rodinke pašerákov si zahrajú aj Sväťo Malachovský či skvelá Hana Gregorová. Na tej sa tiež maskéri poriadne vybúrili. Za 30 minút z nej spravili šedivú starenu.

Na snímke Božidara Turzonovová Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Maskérky nemajú so mnou toľko práce, ako to vyzerá. Len mi musia našedivieť vlasy, to je celé. Nelíčia ma, mám len mejkap, to je v podstate všetko. Ale ten účes, to trvá, pretože mám veľmi husté vlasy. Keby som si nechala vyrásť svoje šedivé, tak určite by som mala taký šedivý melír, ale to by trvalo, pretože mám dlhé vlasy celý život. Na to úplne nemám odvahu, možno raz si na to počkám. Alebo si to dám nejako stiahnuť,“ vysvetlila Gregorová, ktorá v maskérni trávi približne 20 až 30 minút.

Prečítajtesi tiež: