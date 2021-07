Zlatica po skončení talianskeho bilingválneho gymnázia vyštudovala politológiu a žurnalistiku v Bratislave. Pracovať začala ako novinárka v bratislavskom Večerníku, neskôr v ďalšom denníku a následne sa zamestnala v STV. V roku 1998 však odišla zo Slovenskej televízie do Markízy, kde začínala ako redaktorka spravodajstva Televíznych novín. No a v modro-žltej televízii už nadobro zakotvila. Už roky moderuje Televízne noviny a okrem toho sa vždy podieľa aj na rôznych mimoriadnych reláciách o aktuálnom dianí.

Zlatica Švajdová Puškárová a Patrik Švajda Zdroj: Instagram

Zlatka 26. júna oslávila svoje 44. narodeniny. Dojali ju všetky správy, odkazy, telefonáty, hlasovky aj osobné gratulácie, no najviac ju rozcítil darček od 4-ročného synčeka Adamka. „Dostala som od neho malinu, ktorú mi odtrhol v záhrade. Bolo to veľmi zlaté. Odtrhol ju a povedal mi, že to je pre najlepšiu maminku na svete a z lásky. To bolo veľmi milé. Ani som ju najskôr nechcela zjesť, no potom som mala ešte väčšiu radosť. Nepotrpím si na drahé veci. Potom som dostala ešte emotívny list od Patrika a Lea. Bolo to veľmi pekné. Mám rada skôr také nemateriálne veci. Bola som rada, lebo bola s nami aj moja babinka a úprimne, mne to stačí,” priznala nám blondínka, ktorá si svoj deň poriadne užila. „Počas narodenín som bola s rodinou a s najbližšími. Spoločne sme si to užili ako vždy. Kedysi, keď sme nemali deti, tak sme oslavovali, ale teraz oslavujeme v menšom kruhu. Veľké oslavy teraz ani nevyhľadávam. Ani tortu som nemala, musím sa priznať. No dali mi darček,” pokračovala Puškárová s tým, že menšiu oslavu si spravia na Domaši, na ktorú s celou rodinkou a kamarátmi vyrazili v stredu.

Momentálne je však veľkým trendom, že už aj ženy tesne pred 50-kou alebo dokonca aj po nej majú ešte deti. Nerozmýšľali s Patrikom nad tým, že by do toho opäť vhupli? „U mňa je to definitívne uzavreté. Priznám sa, že obdivujem pracujúce ženy a aj tie s deťmi. Zosúladiť záujmy a starostlivosť je náročné, no aj najkrajšie. Nám to stačí takto, aj na radosť a aj na starosť. Keby dievčatko, tak jedine už iba vnučka,” smiala sa moderátorka. „Ja som chcela deti pred 40-kou a to sa nám podarilo. Som v skvelej kondícii, ale tu ide aj o to, že deti treba vychovávať. Chcem im dať všetko, čo môžem. Po 40-ke je to už náročné. A nie pre vek, ale pre všetky iné záujmy a tak ďalej. Som rada, že sme mali ešte aj Adamka, lebo to by som sa inak cítila nekompletne a skrátka by mi to chýbalo,” dodala.

