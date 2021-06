Zlatica síce počas prvej vlny stmeľovala Slovensko a skoro každý večer v živom vysielaní debatovala s politikmi a infektológmi na tému koronavírus a zdalo sa, že celú situáciu perfektne zvláda, no vo vnútri prežívala obrovský strach. ,,Posledné mesiace zobral Covid mnohým deťom rodičov a rodičom deti. Úprimne sa priznávam, že som prežívala týždne plné obáv a strachu, aby som mojich najbližších nenakazila. Dnes je Deň detí a ja mám dar byť stále dieťaťom mojich milovaných rodičov. Nechcem opäť zažiť ten pocit bezmocnosti a strach o najbližších,” napísala Puškárová pred pár dňami a zdôraznila, aké dôležité je očkovanie.

Zlatica Švajdová Puškárová bola ako prvá, ktorá si pred kamerami nasadila rúško. Zdroj: tv markíza

,,Dôverujem vede, modernej medicíne, odborníkom, ktorí dokazujú aký silný je ľudský um. Očkovanie je pre mňa cesta ako sa v tejto situácii prestať báť o najbližších. Je to šanca, aby sa naša imunita postupne vyrovnala so zákerným vírusom. Je zvláštne, že niektorí ľudia sa viac boja očkovania ako Covidu? Áno vakcinácia rozdeľuje, ale nie je to pritom žiadna novinka. Veď očkovanie je desaťročia súčasťou generácii, ktorým odvrátilo mnohé ťažké choroby,” apelovala na ľudí. Krátko na to sa však pod jej fotkou začali kopiť nechutné odkazy.

,,Zneužiť sviatok detí na propagáciu očkovania je ďaleko cez čiaru, hanba!” napísal jej jeden z fanúšikov. ,,To naozaj musíte spájať tento deň s covidom a očkovaním?” ohriakla ju ďalšia. ,,Pani Zlatica, o čom to tu píšete? Snáď ste dosť inteligentná na to, aby ste nešírila bludy! Vakcína je iba na to, ak ľudia dostanú covid, mali ľahší priebeh! Ste verejne známa osoba a preto by ste mali zvážiť, čo kde poviete alebo zverejníte. Žiadna vakcína nám neprinesie zdravie, ľudia by mali zdravo žiť, aby nedostali cukrovku, vysoký krvný tlak a iné choroby,” zvozila ju pani Marta.

Zlatica Švajdová Puškárová kritiku nerieši. Zdroj: Instagram

,,Ja kritiku neriešim. Ja som v tom príspevku nechcela riešiť Deň detí, ale to, že mnohí rodičia prišli o deti a deti o rodičov. Nezáleží na tom, aký je deň. Ja nikoho nepresviedčam, ja hovorím o svojich pocitoch, ktoré som mala a som vďačná za to, že existuje východisko a možnosť z tejto cesty. Som prekvapená, že ľudia sa boja viac očkovania ako covidu. Počúvam rôzne príbehy ľudí, čo museli počas a po covide prežiť. Každý má právo na názor. Mňa milo prekvapilo, koľko správ a aj komentárov tam bolo, ktoré ocenili takýto prístup. Mnohí by sa podľa mňa dali aj zaočkovať, len im chýbajú informácie. Niektorí ľudia sa radi "inšpirujú" u iných a vyhľadávajú rôzne informácie v okolí. Ľudia sa ma často pri stretnutí pýtajú, čo si o tom myslím a chcú viac informácii, čo je podľa mňa prirodzené. Nemám z toho vôbec obavy či strach," reagovala nám na to Zlatica.

