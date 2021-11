Nie je to tak dávno, čo moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová (44) prikývla na ponuku Markízy, ktorá viacerých prekvapila. Blondínka zasadla do porotcovského kresla detskej verzie Tvoja tvár znie povedome. Z úspechu sa však dlho netešila. Po dvoch častiach šou prichádza k zásadnej zmene.

Puškárovú si diváci za tie roky zaškatuľkovali ako serióznu moderátorku spravodajstva a v inej polohe si ju už nevedeli ani predstaviť. Aj preto, keď sa v máji tohto roka objavila ako porotkyňa špeciálneho detského vydania Tvojej tváre, mnohých tým milo prekvapila. Blondínka si vtedy natáčanie mimoriadne užila a miestami ju niektoré vystúpenia natoľko dojali, že dokonca vyronila aj slzu. Tvorcom sa Zlaticina účasť vtedy natoľko zapáčila, že sa rozhodli osloviť ju s novou ponukou. Blondínka tak zasadla do kresla porotkyne detskej Tvojej tváre, ktorá odštartovala pred dvoma týždňami.

Zlatica Švajdová Puškárová. Zdroj: TV Markíza

„Detský svet mi je veľmi blízky a na jar, keď sme robili tú jednu časť, to bolo naozaj ohurujúce. Priznám sa, že väčšinu projektov dlhé roky odmietam, lebo mám toho dosť v spravodajstve aj doma, ale toto bola naozaj výnimka. Neváhala som,” prezradila nám Puškárová pred štartom šou. Zlatica neskrývala nadšenie. „Bude to veľký kontrast aj pre ľudí, keďže dlhé roky sa pohybujem v politickom svete. Veľmi si to užívam, je to pre mňa naozaj veľmi zaujímavá poloha,“ povedala nám nedávno. Jej radosť však netrvala dlho.

Šou nezaujala a televízia musela urobiť radikálny krok. V hlavnom večernom vysielacom čase sa tak pre nezáujem divákov dlho neohriala. Markíza ju presunula na sobotu a zaradila do vysielania o 16.05 hod., kde pôvodne vysielala reprízy stredajšej epizódy Tvojej MINI tváre. „Áno, šou Tvoja MINI tvár znie povedome bude mať nový vysielací čas, ktorý lepšie reflektuje potreby divákov aj programu samotného,” vysvetlila nám PR Markízy Zuzana Serdelová.

Televízia tak verí, že k obrazovkám v tom čase zasadne viac detí. A čo hovorí na túto zmenu Zlatica? „To je televízny život. Ja som stále z toho projektu nadšená, lebo si myslím, že tie deti sú mimoriadne šikovné a zišli sme sa tam skvelá partia. Verím, že v tom sobotňajšom čase nájde tento projekt svoju cieľovú skupinu,” prezradila nám Puškárová.

