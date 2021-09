Celé Slovensko žije návštevou pápeža Františka (84), ktorý v nedeľu pristál v hlavnom meste. Deň na to ho prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová (48) v záhrade prezidentského paláca. Priame prenosy špeciálnej relácie Markízy moderuje Zlatica Švajdová Puškárová (43). Tá prišla na túto tému porozprávať do Telerána, kde prezradila na seba niečo, o čom nikto doteraz netušil.

Švajdová Puškárová bola jednou z hostí rannej markizáckej relácie, kde sa rozhovorila o Svätom Otcovi. „Pápež je mimoriadna autorita, nie je to vlastne iba hlava katolíckej cirkvi, ale je to človek, ktorý môže veľmi hlboko osloviť a zasiahnuť aj neveriacich ľudí. Je múdry a múdrosť sa nerozdeľuje medzi tých, ktorí ho počúvajú alebo nie. Spomínam si na pohreb Jána Pavla II., lebo to bol pápež našej generácie. Nevedeli sme si predstaviť, že bude nejaký iný pápež. Myslím si, že pápež František nesie takú tu kontinuitu a rovnako je medzi Slovákmi veľmi obľúbený,” začala rozprávanie v Teleráne Švajdová Puškárová, ktorá v nedeľu moderovala mimoriadnu reláciu, rovnako aj priamy prenos zo záhrady prezidentského paláca, kde Zlatica zo štúdia simultánne prekladala z taliančiny pápežov prejav. O moderátorke je totiž známe, že tento jazyk kedysi študovala a ovláda ho ako materinský.

Švajdová Puškárová počas moderovania mimoriadnej relácie k pápežovi. Zdroj: TV MARKÍZA

Jej kolegyňa Kveta Horváthová bola zvedavá, ako sa na takéto špeciálne relácie chystá. „Pripravujem sa celý život. Milujem históriu, študovala som talianske lýceum, ovládam taliančinu, robila som turistickú sprievodkyňu, dokonca aj v samotnom Vatikáne a v Ríme, čiže kedysi som tam často cestovala, kým som neprepadla novinárskej vášni. Mám k tomu mimoriadne blízko. To sa nedá zo dňa na deň naučiť. Nosím to tak v srdci, špeciálne aj tieto náboženské, pápežské témy sú veľmi zaujímavé,” pokračovala Zlatica, ktorá mimochodom podľa jej slov miluje čaro živého vysielania.

„O tom je život, všetci sme iba ľudia, nie sme žiadne stroje, netreba sa báť a ani sa báť pomýliť. To je jednoducho život. Mnohí majú rôzne strachy a toto je aj odkaz Svätého Otca – nebojte sa priznať aj chybu, buďte ľudský. On je veľmi jednoduchý, pokorný. Veľký luxus je už za nami, už to nie je sexi. Sexi je byť ľudský, zahľadený a trošku stíšený do rodiny. To nás korona možno podľa mňa trošku naučila. Chcem ľudí navnadiť aj na to, že sa pozeráme nielen na to, ako pápež schádza dolu schodmi, ale že ho aj počúvame a akou silou myšlienky sa nám prihovára,” pokračovala Puškárová, ktorá neskôr všetkých poriadne prekvapila.

