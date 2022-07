Zlatica so svojimi fanúšikmi pravidelne komunikuje na sociálnej sieti a z času na čas zverejní aj niečo zo zákulisia Markízy. „Za Televíznymi novinami stojí množstvo skvelých ľudí, ktorých na obraze nevidíte. S mnohými spolupracujem už roky, vždy sa vieme na seba spoľahnúť a sú to skvelí profesionáli. Od režisérov, zvukárov, technikov, osvetľovačov, maskérok či kostymérok. Aj touto cestou sa chcem špeciálne poďakovať našej úžasnej Kristínke nielen za prípravu šiat do vysielania, ale aj za jej úžasne krajčírske umenie. Ušila mi nielen tieto dvoje krásne šaty," napísala k fotkám a vyzvala ľudí, aby jej dali vedieť, či by si vybrali radšej ružové alebo béžové.

Zlatica Puškárová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CGmndXtlPVP/

No viacerí jej začali radiť niečo celkom iné. „Ja by som účes zmenila, pretože roky je to stereotyp. V iných TV im menia účesy,” poradila jej Nina. „Súhlasím s vami, niekedy zboku má zbytočne veľa príčeskov a zahustenia. Ja by som to dala dolu a zastrihla po ramená,” pridala sa Jana. „Po ramená, keď to mala, to jej svedčalo veľmi,” pridali sa ďalší. Ktovie, možno si Zlatka ich slová vezme k srdcu.