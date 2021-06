Letný oddych jednoducho musí byť. Aj samotná Zlatka Puškárová by s rodinou rada chytala bronz v zahraničí, no ešte presne nevie kde. Len jedným miestom si je istá.

SPOKOJNÁ ZLATICA PUŠKÁROVÁ Zdroj: Instagram

„Plánujeme dovolenku a chceli sme ísť do Turecka. Ale tiež riešime, ako to bude s karanténou. Takže čakáme. Určite pôjdeme na Domašu, to je isté. Verím, že nám to vyjde. A verím, že nám vyjde aj nejaké to Chorvátsko, aspoň na týždeň. My sme sa už naučili žiť tak, že nestonáme. A aj keby prišlo nejaké nariadenie, tak to zvládneme,“ prezradila nám Zlatica.

