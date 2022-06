Tak ako to býva zvykom každý večer, aj teraz na konci Televíznych novín prišla do štúdia Janka Hospodárová, ktorá krátkou upútavkou navnadila divákov na Šport. A nebola jediná. „Máme výborného Frajera na záver,” avizovala po Televíznych novinách Hospodárová, ktorú vzápätí doplnila Zlatica Švajdová Puškárová. „No a my prezradíme a nalákame všetkých, že uvidia niečo, čo v štúdiu ešte doteraz nevideli! Nie?” zahlásila Puškárová a pousmiala sa. „Áno, treba ostať až do konca,” doplnil ju kolega Zápala.

Jana Hospodárová žiari ako nikdy a okrem toho aj výrazne schudla. Zdroj: TV Markíza

„Áno, treba jednoznačne ostať až do konca,” ukončila to šporťáčka Janka a všetci traja sa uškŕňali. No a tá sa v závere vysielania Športových novín počas príspevku ‚Frajer na záver”, objavila pred kamerami s malým psom na rukách, o ktorom bol daný príspevok “Frajer na záver”. Tak takéto niečo diváci naozaj ešte v živom vysielaní športu nevideli.

