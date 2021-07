Ak by ste čakali, že Zlatica s rodinou vyrazila za exotikou, ste na veľkom omyle. Pred pár dňami si zbalili kufre a odfrčali na milovanú Domašu. „Na dovolenku na Domašu ideme len na krátko, budeme tam do pondelka. Moji chlapci idú chytať tie svoje sumce,” smiala sa Zlatka.

Švajdovcom učarovali rozkvitnuté makové polia. Zdroj: instagram Zlatica

Kto všetko je s nimi na východnom Slovensku? „Sme väčšia skupina. Moji rodičia, deti a aj Samko ide s nami, Paťov starší syn a ten berie aj priateľku. Radi takto chodíme, páči sa nám, keď ideme vo väčšej tlupe. Tešíme sa tam, lebo už konečne si aj nejakú tú dovolenku užijeme na Slovensku,” pokračovala blondínka, ktorá však zvažuje aj tú v zahraničí. „Uvidíme, aká bude situácia, či potom pôjdeme aj do zahraničia. Je to celé také komplikované. Myslím si, že aj iní to majú náročné. Stále len čakáme a čakáme,” dodala.

Mohlo by vás zaujímať: