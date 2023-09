Ako sme písali pred pár dňami, Švajdová Puškárová predvolebné debaty nemoderovala. Diváci ju však uvidia v plnej sile počas volebnej noci a potom aj v nedeľu, oba razy po boku Michala Kovačiča.

Moderátor Michal Kovačič. Zdroj: tv markíza

„Kampaň a debaty sú za nami, volebná noc pred nami. Už sa naplno pripravujeme na sobotu večer. Budeme tam aj s Viktorom, ktorý bude mať na starosti všetky dáta z exit pollu aj výsledky volieb. Keď som sa mu snažil ten nápad ‚predať‘, tak som mu zavolal, či bude náš John King. Je to totiž moderátor, ktorý má na CNN posledných 15 rokov na starosti všetky dáta počas amerických volieb, robí to skvele a obaja ho máme radi. Takže sa už teším na analýzy s M. Slosiarikom a M. Leškom, ktorých budeme so Zlaticou spovedať v štúdiu, na LIVE vstupy z 12 centrál strán a v neposlednom rade na Viktora ‚Johna Kinga‘ Vinczeho. Tak si nás dnes o 21.45 zapnite,“ zveril sa Kovačič na Facebooku.

Zlatica Puškárová Zdroj: TV Markíza

Kovačiča aj Puškárovú tak opäť čaká volebný maratón. Zaujímalo nás, ako bude vyzerať Zlaticina sobota, či sa bude nejako špeciálne pripravovať. „Volebný deň bude pre mňa vyzerať ako každý iný, budem upratovať dom, starať sa o deti. Tento deň v podstate oslávim prácou, lebo volebná noc je pre nás novinárov akoby taký politický sviatok. Nemám žiadne špeciálne plány vzhľadom na to, že mám dve deti. Môj každodenný život sa vôbec nezastaví,“ prezradila nám Puškárová pár hodín pred voľbami.

Zlatica Švajdová Puškárová Zdroj: TV Markíza

„Do televízie prídeme dostatočne včas, lebo máme exit poll, na ktorý sa budeme pripravovať. Môžem vám priznať, že tradične budem spať zo soboty na nedeľu v Markíze, lebo potom na druhý deň máme o 9.45 hod. ďalšiu volebnú diskusiu. Pomaly si balím periny, akurát som pred chvíľou o to Paťa poprosila, nech mi nejakú posteľ prinesie (smiech). To je pre mňa vlastne najväčšia zábava teraz, že kde sa tentoraz v televízii zložím, lebo v štúdiu Telerána je klíma, ktorá sa nedá vypnúť, takže to práve riešim (smiech). To prespatie v televízii je praktické, už sme si to minulé voľby vyskúšali. Ja sa totiž bojím, že zaspím. Takto budeme poslední v práci, do noci, potom aj prví na druhý deň,“ konštatovala Zlatica, ktorá tým myslela aj Michala Kovačiča, ktorý tiež prespí v Záhorskej Bystrici.

Do moderovania volieb sa zapojí aj Viktor Vincze. Zdroj: Facebook Michal Kovačič

„Áno, aj Michal tam prespí, ale na inom mieste (smiech). Mám zlatých kolegov, ktorí pracujú na tom, kde sa zložím, aby to bolo komfortné spanie. Veď miesta je tam dosť. Tešíme sa na to (smiech). Vysielať budeme asi do druhej v noci, ale vždy to závisí od Štatistického úradu, ako natečú reálne výsledky. Máme aj exit poll, čo je zaujímavé v tom, že to je prieskum po voľbách. Tentoraz je to citlivé, lebo veľmi veľa strán môže vypadnúť. Vždy sú tam rozdiely nejakých desatín oproti reálnym výsledkom. Bude to veľmi zaujímavá noc. Pôjde už o moje siedme parlamentné voľby. Priznám sa, že už dávno sme neboli v takom očakávaní, ako sa to celé skončí,“ povedala moderátorka.

„V nedeľu doobeda sme pozvali predsedov strán, uvidíme, s akými pocitmi prídu. V minulosti, keď Vladimír Mečiar prehral prezidentské voľby s Ivanom Gašparovičom, tak napriek tomu prišiel do povolebnej diskusie. Neverili sme, že príde. Verím, že všetci predsedovia, aj tí porazení, prídu ukázať svojím spôsobom aj istú osobnosť, ktorá nie je spojená iba s úspechom. Verím, že sa tam všetci stretneme a zhodnotíme, aké to bolo,“ povedala nám Zlatica. „Verím, že ľudia pôjdu voliť, veľmi dôležitá je účasť. Praje nám aj počasie,“ dodala.