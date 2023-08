Od 1. septembra 2023 nastupuje do funkcie generálneho riaditeľa a konateľa Markízy Peter Gažík. Vystrieda tak Matthiasa Setteleho, ktorý sa po 10 rokoch vo funkcii generálneho riaditeľa rozhodol venovať iným profesionálnym príležitostiam. Peter Gažík má niekoľkoročné topmanažérske skúsenosti, naposledy pôsobil ako generálny riaditeľ telekomunikačného operátora Yettel Hungary. Predtým šesť rokov viedol telekomunikačného operátora O2 Slovakia ako jeho generálny riaditeľ.

Zlatica Puškárová a Patrik Švajda. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Minulý týždeň Markíza zorganizovala veľkú letnú párty, kde, pochopiteľne, nemohol chýbať už aj Peter Gažík, ktorý mal aj oficiálny príhovor. No a potom sa už tiež venoval zábave. Spomedzi všetkých hostí najviac času strávil pri manželoch Švajdových. Odkiaľ sa tak dobre poznajú? „Na párty veľmi nechodíme, ale keďže je to párty Markízy, chceli sme sa aj rozlúčiť s Matthiasom, pretože tie roky boli úžasné a zároveň privítať Peťa, ktorý bol kedysi náš veľmi dobrý kolega, takže sú to pekné momenty,” povedala Zlatica pre markiza.sk. Peter Gažík v Markíze kedysi pracoval ako redaktor. V spravodajstve sa venoval zahraničiu.

