V bratislavskej Inchebe, kde sa každú nedeľu konali živé prenosy Let's Dance, sa to opäť hemžilo známymi tvárami. Veľkolepé finále si prišla vychutnať aj moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová, ktorá všetkých ohúrila v čiernej róbe s pierkami na ramenách a do očí sa jej v ten večer prítomní páni asi iba sotva pozerali. Dôvodom bol totiž jej nadupaný výstrih.

Víťazka Janka Kovalčíková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Favoritom na titul kráľa tanečného parketu bol jej kolega z televízie - Vratko Sirági. Ten napokon skončil na treťom mieste. Zlatica si vychutnala šou v spoločnosti kamarátky, bez manžela Patrika Švajdu. Ten mal totiž pracovné povinnosti, keďže vysielal Televízne noviny a ešte v tú noc cestoval so starším synom Leom do Francúzska na hokejový turnaj. A čo povedal Patik na jej odvážne šaty s dráždivým výstrihom?

"Som sa tak teraz pozrela na seba, až som sa zháčila (smiech). Patrik to odsúhlasil, áno, veď nie je to nič také... Je to pod sieťkou, takže....," vysvetlila nám so smiechom v hlase Zlatica, ktorá mala šaty požičané z požičovne, keďže mala veľa práce - moderovanie korunovácie Karola III. a časovo si tak nestíhala zaobstarať iný outfit.

