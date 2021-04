Trnavský kraj je rodine Švajdovcov veľmi blízky, pretože tam trávia každú voľnú chvíľu na ich chalupe v obci Zavar. Patrik je navyše vášnivý poľovník a rybár a pobyt v prírode a na dedine je mu oveľa bližší ako život v betónovej „džungli”. Preto zrejme mnohých vôbec neprekvapí, že štvorčlenná rodinka si po rokoch strávených v luxusnom byte v Karlovej Vsi, ktorý kupovali ešte v roku 2009 za 265-tisíc eur, povedala, že je čas na zmenu. Švajdovci si tak zaobstarali úplne novučičký rodinný dom dostatočne ďaleko od ruchu veľkomesta, vo vyhľadávanej štvrti Poronda v spomínanom Zavare. Ten si podľa katastra spolu zadovážili v januári tohto roku. Cena takéhoto domu sa podľa odhadov realitného makléra pohybuje okolo 170-tisíc eur. Z kúpnej zmluvy je jasné, že nehnuteľnosť je písaná na oboch manželov. Okrem toho vlastní Zlatica aj byt v Petržalke.

Syn Adamko pomáhal, čo mu sily stačili. Zdroj: Instagram

A hoci sa do svojho vysnívaného domčeka rodinka ešte nenasťahovala, je jasné, že kufre z Bratislavy budú baliť zrejme už čoskoro. Svedčia o tom aj zábery, ktorými sa Zlatica nedávno pochválila na Instagrame. Na nich ich mladší synček Adamko pomáha ockovi Paťovi pri prácach okolo domu. Švajda makal s pieskom a so štrkom, čo bola predzvesť ukladania novej vonkajšej dlažby a jeho poklad mu pri tom asistoval.

„Je to neuveriteľné, musela som vstávať o šiestej, lebo prvá veta bola, že Adamko ide pracovať – a pracuje naozaj celý deň, lebo si tam upravujeme pár vecí. Je to dobrá terapia, veľmi odporúčam túto manuálnu prácu ako terapiu na krízu vyvolanú pandémiou. Celý deň máme totiž čo robiť,” prezradila nám s úsmevom v hlase Zlatica. Keď sme sa jej opýtali, či makajú na novom dome, veľa toho prezradiť nechcela. „To máme taký spoločný dom, takže si to tu upravujeme. Je konečne jar, dávame si to dokopy. Nechcem sa k tomu viac vyjadrovať, pracujeme na ňom celá rodina,” povedala nám markizáčka.

Prečítajte si tiež: