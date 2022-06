V relácii Bez servítky bolo opäť veselo. Postarala sa o to súťažiaca Zlatica, ktorá svojím žoviálnym, hlučným správaním a kritikou poriadne dvihla divákom tlak.

Hostiteľka Iveta si pri príprave jedál dala poriadne záležať. No ako to už býva zvykom v tejto relácii, nie každému večera vždy ulahodí. Maškrtný jazýček súťažiacej Zlatky si totiž príliš nepochutil. Nepáčilo sa jej nastylingované jedlo na tanieroch, segedínsky guláš nemal chuť a v dezerte cítila potravinárske farbivo. Aj preto hostiteľke dala menej bodov.

Zlatica z relácie Bez servítky. Zdroj: tv joj

Ostatným súťažiacim, až na malé detaily, chutilo. Preto diváci jasne dali najavo svoj názor. „No tá Zlatica. Počkáme si na jej jedlo. Ako chcela krajšie upraviť segedín? Joooj, to zase bude,” reagovala diváčka Janka. „Farbivo je potravinárske, čo si myslela, že tam dala vodové farbičky alebo temperové, keď tam cítila umelinu? Herecké výkony predvádzala už prvý deň. Čo to bude do konca týždňa…,” pridala sa Eva. „Tá v tých červených šatách (Zlatica, pozn. red.) sa strápňuje. „Bléka“, gestikuluje, mudruje…,” dodala Kristína.