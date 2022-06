Súťažiaci sa k Zlatici domov veľmi tešili, lebo dni predtým stále rozprávala, ako skvele ich pohostí. No výsledok bol úplne iný. Nielenže nepredviedla to, čo všetci čakali, a získala najmenej bodov, ale sklamala aj hostí a divákov.

Vydlabaná paprika, „panenka“ so sušenými slivkami a koláč s mrazeným ovocím rómske menu rozhodne nepripomínal. „Týmto svojím menu to má ďaleko od našej dobrej rómskej kuchyne,“ reagovala diváčka Boja. „Ona nie je naša Rómka, hanbím sa za ňu a za to, čo predviedla,“ pridal sa divák Stano. „To ani zďaleka nebola rómska kuchyňa, ale skôr prasacia,“ dodala Aďa.

