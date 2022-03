Zúfalí obyvatelia Ukrajiny utekajú pred streľbou a bombovými útokmi a žiaľ, v našich končinách sa našli aj takí, ktorí agresora Putina velebia. Reč je o miláčikovi dôchodkýň Martinovi Jakubcovi. Doteraz boli ľudia zvyknutí na jeho neustále slovné útoky na prezidentku Zuzanu Čaputovú či na rôzne politické špičky alebo propagandu za neočkovanie proti covidu, ale to, čo predviedol teraz, je hyenizmus.

Ukrajinskí vojaci prehľadávajú zhorené vojenské vozidlo 26. februára 2022 v Kyjeve. Rusko vo štvrtok v skorých ranných hodinách začalo pozemnú, vzdušnú a námornú inváziu na Ukrajinu, ktorá je najväčším útokom na európsky štát od druhej svetovej vojny. Zdroj: Efrem Lukatsky

„Rusko a Vladimir Putin dnešným dňom vyhralo vojnu. Získali dohodou časti Donbas a Luhansk, čím Ukrajina stratila svoju suverenitu a de facto zaniká. Putin mierotvorca urobil týmto ráznym krokom veľké gesto a službu svetu. Tým, že nezaútočí, nevyvolá ani vojnu. A Čaputová a táto vláda zvolala dnes mimoriadnu bezpečnostnú radu na záchranu Ukrajiny, čo je nonsens. Tá „čvarga” nech sa stará o to, ako pomôžu vlastnému národu, ktorí živorí a je v právnej deštrukcii,” napísal ešte 22. februára na Facebooku. Na druhý deň pokračoval v podobnom duchu.

Zaklincoval to však v deň, keď Rusi minulý štvrtok zaútočili na Ukrajinu. „Slovensko potrebuje mať nového suseda pri hranici. A to Rusko. Po dobytí Ukrajiny, Rusko bude náš nový partner a táto vláda a Čaputová sa pose*ú v tej chvíli,” zverejnil. Jakubec si zrejme vôbec neuvedomil, že týmito verejnými škandalóznymi vyjadreniami si poriadne zavaril. Za podporu vojnovej propagandy totiž podľa polície hrozí dlhoročné väzenie. On však najnovšie tvrdí, že to nešlo z jeho úst, ale že mu hackli jeden z jeho profilov na sociálnej sieti a okamžite zmenil rétoriku.

"Vyhradzujem sa k dezinformáciám uverejnených na jednom z mojich profilov na Facebooku, ktorý napadli hackeri a pod mojou identitou zneužitím fotky, mena, prepísali moje statusy a zmiatli mojich priateľov. Na profile informovali o tom, že sám o sebe píšem, že podporujem Vladimíra Putina a som platený Ruský agent. Zneužité boli aj moje fotky, kde ma retušovali s Putinom a stalo sa to virálne. Na profil už nemám dosah, preto všetky moje oficiálne vyhlásenia a komentáre sú na hlavnom profile a mojom oficiálnom Youtube. Som zaskočený z toho, ako niekomu pracuje fantázia a zároveň v ňom vrie zlosť proti všetkým a všetkému," zaslal nám vyjadrenie rozhorčený Jakubec, ktorý podľa jeho slov vojnu na Ukrajine úplne odsudzuje.

"Akúkoľvek vojnu a krviprelievanie odsudzujem, nech sa jedná o akúkoľvek krajinu sveta. Odsudzujem stupňujúce boje na Ukrajine za chrbtami civilistov. Aktivácia pohotovosti jadrových zbraní V. Putinom už prekročila hranice mojej tolerancie. Konanie Ruska je už neprípustné. Volajú mi desiatky ľudí z východnej hranice Slovenka s plačom v telefóne, čo majú robiť. Strach a obavy narastajú a ja to citlivo vnímam. Nie je možné, aby sme sa strachovali, že na svet môžu byť použité najsilnejšie zbrane. Vladimír Putin a Volodimir Zelenskyj by sa mali stretnúť na Bieloruskej hranici, kde by mali do pár hodín uzatvoriť pakt neútočenia, zložiť zbrane a prijať mier. Nie je možné, aby proti sebe bojoval brat s bratom. Chceme žiť v mieri a bez umierania. Kovid nám už zobral toho toľko, že viac by sme nezvládli. Želajme si to kolektívne prosím," napísal v pondelok Jakubec a zverejnil aj video.

