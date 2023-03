V porote sedeli Marcela, Virgínia a Priscilla a hodnotili svoje kolegyne. Každá sa snažila zaujať čo najviac, mnohé hádzali sexi pózy, posielali vzdušné bozky, no potom sa vo dverách objavila Bejba a tá zožala najväčšie ovácie. Hoci má kypré tvary, za svoje telo sa vôbec nehanbí a po móle kráčala najsebavedomejšie zo všetkých. Za svoju odvahu a energiu získala od poroty plný počet bodov. Škoda len, že si celú prehliadku nevychutnal aj Tomáš. Ten sa v tom čase venoval Petrane na romantickom rande.

V porote sedeli Virgínia, Priscilla a Marcela. Zdroj: TV Markíza

Následne pokračovala promenáda v plavkách a nakoniec sa porotkyne zhodli, že titul Miss ruža získa speváčka Katka, ktorá sa z výhry mimoriadne tešila. Bodaj by nie, keď získala bielu ružu, ktorú bude môcť použiť v rozhodujúcom okamihu. Keď Tomáš nabudúce pozve nejakú krásku na rande, ona môže použiť bielu ružičku na to, aby dotyčnej kráske rande prekazila a na schôdzku s Tomášom išla ona. Uvidíte, či túto možnosť využije… Ktorá z dievčat mala podľa vás vyhrať titul Miss ruža?

Speváčka Katka Zdroj: TV Markíza

Ako sa Bejba odprezentovala pred šou? Pozrite si vo videu

A aký má Tomáš názor na plnšie krásky? Majú u neho šancu aj bacuľky? ,,Určite áno. V kruhu modelov a modeliek sa pohybujem už desať rokov… A ja by som ani nechcel modelku už len preto, že by som sa musel po celom dni rozprávať o tom, ako bolo na kastingoch a aký bol fotograf, to by som už fakt rád vynechal. Takže určite nemusí byť modelka. Ani moje posledné tri priateľky, ktoré som mal, modelky neboli. Keď nie je modelka, je to výhoda, ale zas nehovorím, že nemôže byť modelka (smiech)," povedal nám Tomáš.