Tomáš navštívil Petranu v Bratislave. Keď zavítal k nej domov, čakali už na nich jej mama a dobrá kamarátka. Pani Barbora však pred ním svoju dcéru rozhodne nešetrila. „Peťka, nalož polievku, je to vývar z kohúta domáceho,” prikázala jej rázne mama. „Ja?” okríkla ju dcéra. „Tak je to tvoj priateľ, tak nakladaj!” pucovala ju ďalej a nakladala jej čoraz viac. „To akože prvej nakladáš sebe? A z čoho sa ti trasú ruky? Veď si to nevarila!” Petranina mama zabodovala aj vtedy, keď na svoju dcéru nabonzovala, že je lenivá a do fitka ide tak maximálne raz za rok, aj to iba pozrieť, či je voľné.

Petrana počas Tomášovej návštevy. Zdroj: TV Markíza

„Prišlo mi to extrémne trápne, ale prežila som to,” zhodnotila to Petrana. Následne nechala Tomáša a svoju mamu osamote. A vtedy začali rozoberať tému Petraniných pikantných fotiek na erotickej stránke OnlyFans. „Aj nahota vie byť umelecká. Nie je to porno. Ja som ju v tom podporovala. Kúpila som jej vybavenie na to, kvalitný počítač a nech si robí,” šokovala ženícha. „Ja som mal vždy takú bariéru, že keď muž zaplatí 10 eur za to, aby videl moju priateľku nahú, tak to je ešte menej, ako si predplatiť Netflix na mesiac. Takže to by som asi nedával. Prekvapilo ma aj to, že jej mamina mala k tomu pozitívny prístup, že ju v tom dokonca podporuje,” zhodnotil Tomáš, ktorému pani Barbora vyrazila dych. „Ty nie si na OnlyFans? Lebo Peťka mi hovorila, že tie pánske sekcie, že tam vie chlap viac zarobiť ako žena. Môžete to robiť ako dvojica!” A reakcia Tomáša? „To som ju hneď zrušil.” Viac uvidíte dnes večer na Markíze.