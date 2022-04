Šou Svadba na prvý pohľad sa pomaly blíži k svojmu koncu. Nabudúce uvidíte dva páry, ktoré sa budú musieť rozhodnúť, čo ďalej. Veľmi ťažké to bude mať Popradčanka Janka, ktorá si k Martinovi zatiaľ cestu veľmi nenašla. A rovnako to vidí aj jej mama.

Napätá situácia medzi Janou a Martinom sa natoľko vyhrotila, že kráska sa rozhodla odísť domov do Popradu. Keď ju zbadala mama, vedela, koľká bije. ,,Trápi sa. Vidím to na nej, aká prišla domov,“ zhodnotila svoju dcéru. „On je fajn, my sa aj máme o čom baviť, aj je vtipný, ale teraz sme trošku na nože. Nevideli sme sa asi tri dni. Tebe pasuje ku mne Martin ako manžel?“ opýtala sa Janka otvorene svojej mamy a tá si servítku pred ústa nedávala. ,,Nie, nepasuje mi k tebe. Po vzhľadovej stránke nie. K tebe by mi pasoval taký urastenejší chlap… no iný. Po prvé, on je nízky, po druhé, neprekáža, že je blondiak, len keby bol vyšší. Ale povahovo mi sadol, myslím si, že je to zlatý chlapec,“ povedala bez okolkov Janina mama. ,,Tebe sa páčil predchádzajúci, však?“ poznamenala dcéra.

Ani Jankina mama nie je zo ženích veľmi nadšená. Zdroj: tv markíza

Jane na Martinovi prekážalo veľa vecí, no najviac jeho dotyky. „Chytil ma za nohu, objímať sa chcel, pusu na líce… a u mňa to bol veľký, veľký problém,” sťažovala sa viackrát. „Keď som ju chcel objať, odtiahla sa odo mňa, to bolo akoby mi dýku do srdca priamo vrazila. Bola veľmi studená. Bolo to pre mňa veľmi bolestivé,“ povedal expertom Martin. Ako to dopadne, uvidíte budúci utorok na Markíze.

