Ďalším párom, ktorý si v šou Svadba na prvý pohľad povedal svoje áno, je Janka a Jozef. Rodinne založený ženích však šokoval všetkých divákov. Priznal, že si pol roka posedel vo vyšetrovacej väzbe v Česku. A my máme zábery, ako vyzeral predtým, než sa dostal do malérov.

Ženích Jožko, ako sám priznal, má za sebou kriminálnu minulosť. „Bol som aj chvíľu vo väzbe zavretý. Pol roka. Bol som trestne stíhaný s nejakou partiou, riešilo sa to v Českej republike,“ povedal o sebe pred kamerami. Pol roka sedel vo vyšetrovacej väzbe v Česku, kde mal tvrdé podmienky. Nemal prístup k telefónu, bol doslova izolovaný od sveta a nemohol sa s nikým kontaktovať. Celá táto situácia spôsobila, že nejedol a za to obdobie schudol 30 kg. Predtým, ako bol väzobne stíhaný, mal snúbenicu, s ktorou bol 13 rokov. Keď sa z vyšetrovačky vrátil, odsťahovala sa. Preto sa mu zrútil celý svet. Jožko bol nevedomky zatiahnutý do krádeží a už bude mať navždy „nálepku“ toho, že sedel za mrežami. „Všetko sa vysvetlilo. Obidvoma súdmi, tým nižším a aj Najvyšším súdom som bol oslobodený. Teraz mi vracali kauciu, čakám aj odškodné,“ dodal.

Ženích Jožko zo šou Svadba na prvý pohľad. Zdroj: tv markíza

Dokonca máme aj jeho fotografie, ako vyzeral predtým, ako sa dostal do vyšetrovacej väzby a schudol 30 kíl. Na dvoch fotografiách spred problémov ho takmer ani nespoznáte. Po všetkom, čím si prešiel, by sa Jozef už najradšej usadil a mal rodinku. Aj preto sa prihlásil do tejto šou. Odborníci mu vybrali sympatickú Janku, ktorá mu okamžite padla do oka. Diváci im však dlhú budúcnosť nepredpokladajú. „Tej žene to spravili naschvál? Má rada vysokých, dajú jej drobca, on mentálne inde ako ona. Vychádza mi z toho iba to, že sa rozhodli z dvoch ľudí spraviť nešťastných,” napísala diváčka Sisa. „Vôbec sa k sebe nehodia,” pridali sa ďalší. Ako im to bude spolu klapať, uvidíte v ďalších dieloch svadobnej šou.

Prečítajte si aj: