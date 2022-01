Herec Pavel Trávníček (71) čelí závažnému obvineniu. Redakcia eXtra.cz sa stretla so ženou, ktorú mal legendárny princ z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku sexuálne zneužiť. V tom čase mala iba 15 rokov.

Redakcia eXtra.cz identitu údajnej obete pozná. Nazvali ju Verou, keďže jej rodičia ani jej deti o tejto kapitole jej života nič netušia. Rovnako sa bojí toho, že by sa mohla stať terčom nenávistných útokov. Dnes už dospelá žena sa takmer po 22 rokoch odhodlala porozprávať svoj príbeh z čias, keď mala iba 15 rokov. Pred údajným incidentom sa dvojica nepoznala.

Pavel Trávníček Zdroj: Miro Miklas

„On bol herec, ktorého som poznala z televízie. Vzájomne sme sa nepoznali,“ prezradila pre eXtra.cz. Vera v jeden deň v roku 2000 sedela v hľadisku ako komparz na nakrúcaní relácie Tele Tele. Na chodbe stretla Trávníčka, ktorý jej podpísal pamätník a potom jej ponúkol, že má v šatni podpisové karty. A tam sa to udialo. „Stála som pri zrkadle, ktoré bolo vedľa stola. Otočil ma, pridržal si ma ľavou rukou tak, aby ma pevne držal, a pravou rukou si rozopol nohavice. Moju pravú ruku dal na svoj stoporený penis. V tejto fáze som sa ohradila, že to nejde. Ale on pokračoval dovtedy, kým sa mojou rukou uspokojil,“ exkluzívne opísala Vera detaily obťažovania.

