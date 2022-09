Spevák Štefan Margita (66) už niekoľko dní prežíva najťažšie chvíle svojho života. Predminulý piatok navždy prišiel o svoju milovanú manželku Hanu Zagorovú (†75). Jeho životná láska by dnes oslávila 76. narodeniny. Umelec jej poslal odkaz do neba.

Po zádušnej omši pre najbližších, ktorá prebehla minulý utorok v Prahe na Malé Strane, bola rakva s pozostatkami Hany Zagorovej vystavená ešte v Divadle Kalich, kde sa so speváčkou mohli rozlúčiť všetci jej priaznivci. Krátko pred šiestou hodinou podvečer následne rakvu z Kalichu odviezol pohrebný voz, ktorý zamieril rovno do strašnického krematória. Tam už mohol ísť iba zdrvený vdovec Štefan Margita a speváčkina staršia sestra Evelyn Bečvaříková. Margitu na miesto priviezol bývalý vodič Karla Gotta okolo siedmej večer, aby sa so svojou milovanou Haničkou ešte naposledy rozlúčil. Vdovec na mieste zostal iba chvíľu. Viac by tento zdrvujúci moment zrejme nezvládol. Informáciu priniesol český Blesk.

Margitova milovaná Hanička mu navždy odišla iba pár dní pred svojimi narodeninami. Tie by oslávila práve dnes. Zdrvený vdovec jej verejne vyznal lásku. "Nepovedať nič, niekedy znamená povedať úplne všetko. Dnes by sme spoločne oslávili tvoje narodeniny! Milujem ťa!" napísal Margita na svojom profile na Instagrame a zverejnil krásnu fotku svojej polovičky.