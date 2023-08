Organizátori podujatia si pre všetkých pripravili obrovské prekvapenie – tajného hosťa. Medzi ľudí totiž zavítala Marika Gombitová. Tá je známa tým, že spoločenské akcie vynecháva. Prečo urobila výnimku? „Pretože som dostala isté ocenenie, ktoré si nesmierne vážim a teším sa mu. Veľmi ma dojalo to prijatie,” povedala smutným hlasom. Pred prevzatím ceny pre prvú muzikálovú princeznú, keď dostala špeciálnu mincu s vygravírovaným záberom z kultového muzikálu Neberte nám princeznú, sa totiž musela vyrovnať so smrťou dlhoročného kamaráta Vaša Patejdla.

Vašo Patejdl a Marika Gombitová na archívnej snímke. Zdroj: archív

„Milí priatelia, dnes (sobota, pozn. red.) ma cestou na Muzikálový festival do Brusna zasiahla veľmi smutná správa. Náš Vaško odišiel do hudobného neba. Modlím sa za teba, veľmi mi budeš chýbať. S láskou Marika,” uviedla na Facebooku. Marika a Vašo neboli len hudobní kolegovia. Po strednej škole tvorili pár. „Óóóó... Tak ide život. Boli sme si svojho času bližší, ale nerobil by som z toho žiadnu aféru. Skrátka to bola taká študentská láska, obdobie, keď ľudia spolu chodili a my sme boli mladí,“ prezradil v minulosti Patejdl pre autorov knihy o Marike. Chodili spolu pár mesiacov.

Na festivale v Brusne si uctili pamiatku zosnulého Vaša Patejdla (†68). Zdroj: BlueMark, Martin Almáši

