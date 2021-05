Zdena už podstúpila viacero vylepšení a pri svojej práci to považuje za prirodzené. Má za sebou zákrok na omladenie rúk, pri ktorom jej pod kožu napichali zmes s kyselinou hyalurónovou, dala si vylepšiť chrup a starostlivosť o pleť je samozrejmosťou. Na procedúry chodí už roky.

Zdena Studenková Zdroj: tv markíza

„Je pravda, že veci, ktoré sú bežné, ako je napichnutie nejakej vrásky alebo odstraňovanie pigmentových škvŕn z dekoltu, absolvujem pravidelne. A blíži sa leto, takže ma čaká aj zákrok, ktorý zamedzuje poteniu. Všetko sú to neinvazívne zákroky či ošetrenia, ktoré podstupujem pravidelne," povedala v rozhovore pre týždenník Slovenka. Je však oblasť na jej tele, na ktorú by si nikdy siahnuť nedala. „Starám sa o seba, pretože ma moja tvár živí. Samozrejme, že mám veľa nedostatkov na svojom tele, ale nikoho do toho nič nie je. Som na seba dosť prísna, ale jednu vec viem iste, nikdy by som si nedala siahnuť na prsia,“ dodala.

Prečítajte si tiež: