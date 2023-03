Požiar zachvátil okrem budovy Banky lásky aj Základnú umeleckú školu, mineralogické múzeum Berggericht či Ústredný banský archív. Mesto poprosilo o pomoc domácich, ktorí pomáhali vynášať z budov rôzne významné predmety ako staré listiny či všetky umelecké diela z Galérie J. Kollára, ktorá sa nachádza v blízkosti, a tiež množstvo kníh z antikvariátu.

Banka lásky v Banskej Štiavnici. Zdroj: TASR

Situáciu v Banskej Štianvici mimoriadne prežívala aj rodáčka Zdenka Predná, ktorá v tomto nádhernom meste s celou rodinkou žije. ,,Ďakujem všetkým, čo pomáhali. Stretli sme cestou hasičov, ktorí práve skončili. Dosť sa ma to dotklo, boli úplne vyčerpaní po tejto náročnej 12-hodinovke. My sme dnes mali šťastie v tomto nešťastí. Keby fúkal vietor opačným smerom... Neviem, ako by to dopadlo. Ďakujem za všetky vaše správy, sme v poriadku," odkázala speváčka fanúšikom.

Zdenka Predná Zdroj: instagram/zdenkapredna

Požiar v Banskej Štiavnici sa mimoriadne dotkol aj herečky Moniky Haasovej, ktorá pred rokmi hrala slávnu Bambuľku. ,,Horí Kultúrne centrum Eleuzina, naše divadlo, náš Kosmopol, milovaná Štiavnica," napísala k fotkám.

