Nie je žiadnym tajomstvom, že Zdenka Predná v minulosti v Banskej Štiavnici predala svoj mladícky dom, kde žila ešte za slobodna a začala žiť doslova rozprávkový život v obrovskom, historickom dome, zapísaného na zozname UNESCO. Manžel Oskar Rózsa sa totiž ešte pred rokmi zahľadel do historickej nehnuteľnosti, ktorá stojí na lukratívnom mieste v časti Dolná Ružová. Je situovaná na vyhliadke mesta a hudobnícka rodinka má odtiaľ luxusný výhľad na historické centrum Štiavnice.

Speváčka Zdenka Predná pred rokmi uprednostnila na život Banskú Štiavnicu. Zdroj: Instagram.com/@zdenkapredna

Po niekoľkých spoločných rokoch prežitých v tomto rozprávkovom historickom dome, ktorý sa nachádza na pozemku 637 štvorcových metrov v pamiatkovej rezervácii, je od januára tohto roku na predaj. „Je po komplexnej rekonštrukcii a v perfektne udržiavanom stave. V dome sa nachádza množstvo kvalitne zreštaurovaných historických detailov a remeselných spracovaní interiéru – napríklad renesančné klenby, pôvodný 300-ročný trámový strop a mnohé ďalšie. Nehnuteľnosť je pripojená na všetky inžinierske siete, má internet a káblovú televíziu. Základné zariadenie nehnuteľnosti je súčasťou ponuky,” lákal inzerát realitnej kancelárie.

K tomu treba „pripočítať” luxusný výhľad na známe dominanty Štiavnice – Starý zámok, Nový zámok, kostol Nanebovzatia Panny Márie a historické centrum. Za jeden z najstarších domov v Banskej Štiavnici manželia pýtajú 649-tisíc eur. Prípadní záujemcovia tak musia siahnuť poriadne hlboko do vrecka. Rodinka si tak po predaji slušne vylepší rozpočet a určite viacerým sa naskytá otázka, prečo Predná opúšťa rozprávkové bývanie v srdci Štiavnice. Podľa našich informácií sa manželia rozhodli na predaj z dôvodu sťahovania zo Slovenska. A veru nejde o žiadnu európsku metropolu ani susedné krajiny. Speváčka totiž plánuje život v exotike, pri mori. V hre by mal byť aj indonézsky ostrov Bali. Plánuje odísť zo Slovenska natrvalo?

“Sami uvidíme, ako sa to vyvrbí. Natrvalo to nebude, u nás je to ale tak že nám sa menia plány zo dňa na deň. Bali v pláne nie je, ale možno nakoniec skončíme aj na Bali,” prezradila nám s úsmevom Zdenka. “Keď sa nám podarí predať dom, uvidíme, čo bude ďalej, potom naplánujeme ďalší krok. Máme záujemcov o kúpu, uvidíme, ako to dopadne, čo má vesmír pre nás pripravené. Určite chceme ísť niekam von,” pokračovala Predná, no konkrétnu krajinu ešte podľa je slov vybratú nemajú.

“Sme cestovatelia, radi cestujeme, láka nás to preč, kým deti nie sú školopovinné, tak by sme si radi ešte pocestovali. Chceli by sme im ukázať svet. Určite to bude niekde pri mori, lebo milujeme more. Naše rozhodnutia sa nám menia každým dňom, preto nemáme ešte nič konkrétne, sme v tomto veľmi nestáli. Pandémia nám narušila život, ale mňa to veľmi nezasiahlo, keďže som bola ešte na materskej. V každej situácii sa ale dá nájsť niečo prospešné,” dodala speváčka.

Prečítajte si tiež: