Autor nesmrteľných komédií Slnko, seno… alebo tých najkrajších českých rozprávok si v živote prešiel viacerými kontroverziami. Troška viackrát otvorene kritizoval prácu iných režisérov, no kritikmi spochybňované boli aj jeho filmové snímky. Jeho otca však omnoho viac trápil fakt, že syn mu domov nikdy neprivedie nevestu.

Najprv sa so všetkým zveril milovanej mame Růženě († 88). „Vzala to dobre. Priala si jediné, aby som bol v živote šťastný,“ zalovil v pamäti pre český Blesk. S otcom Václavom († 79) to však bolo o niečom inom: „Nikdy sa s tým nezmieril. Nedokázal pochopiť, ako sa mi môžu nepáčiť ženy. Hovoril, nech mu to domov neťahám.“

Keď prišla reč na priateľa, bol neoblomný. „Vždy keď za mnou prišla nejaká kamarátka, omladol o 20 rokov a hrdil sa ako kohút. No v momente, keď sa zastavil kamarát, povedal ‚nazdar‘ a odišiel,“ dodal Troška.



