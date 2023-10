Zdeněk Pohlreich (66) bol v Česku dlhé roky tvárou populárnej šou Ano, šéfe! Hoci tvrdil, že do tejto šou sa už nevráti, opak je pravdou. Objaví sa v šiestej epizóde Na nože, do ktorej ho pozval šéfkuchár Martin Novák (38) ako špeciálneho hosťa.

Martin Novák tentoraz nebude reštaurácii pomáhať sám, ale na pomoc privolá aj známeho Zdeňka Pohlreicha. Spolu sa snažia postaviť na nohy penzión na Počúvadle, ktorý pred dvomi rokmi vyhorel a rodina Zúbekovcov nemá s gastrom žiadne skúsenosti a všetko robia spôsobom pokus-omyl. Zdenka povolali preto, lebo rodina Zúbekovcov, ktorá vlastní penzión, dlho žila v Brne a obaja bratia (Tomáš-kuchár a Michal-barman) sami hovorili, že sú odchovaní na relácií Áno, šéfe!. Dokonca jeden z receptov, ktorý reštaurácia ponúka, je recept presne z videa Zdeňka Pohlreicha. Navyše Tomáš, ktorý vyštudoval právo, varil v penzióne podľa receptov z internetu podľa Pohlreicha.

Martin Novák si na pomoc zavolal šéfkuchára Zdenka Pohlreicha. Zdroj: tv markíza

"Zdeněk bol veľmi ochotný, skromný a veľký profesionál, nemal žiadne výrazné požiadavky, dokonca nechcel ani, aby sme mu zaplatili raňajky. S Maťom si veľmi dobre sadli. Kvôli tomu, aby sa zúčastnil natáčania šou cestoval skoro ráno z Prahy. Aj napriek skorému rannému budíčku o 4. ráno bol skvelý a na nič si nesťažoval. Bol taký ochotný, že s majiteľmi riešil ešte veľa vecí aj mimo kamery," dozvedeli sme sa zo zdroja z nakrúcania šou.

Martin Novák zo šou Na nože tentokrát navštívil penzión Turista pri Banskej Štiavnici. Zdroj: tv markíza

„Cítil som sa na jednu stranu previnilo, pretože som si povedal, že už nikdy nevstúpim do takej istej rieky (smiech), ale na druhej strane Slovensko je výnimka. Boli to strašne milí ľudia, akurát že s menej skúsenosťami z gastra. Práve preto som sa do nich snažil v tom krátkom čase „nahustiť“ všetko, čo sa dalo. Dúfam, že si z toho niečo vezmú. A čo hovorí o Martinovi: Martin je v pohode. Ľudí na ňom baví to, že ho vnímajú ako človeka, ktorému naozaj záleží na tom, aby pomohol," prezradil Zdeňek Pohlreich.

„Toto bolo moje prvé stretnutie so Zdeňkom a myslím, že bolo veľmi príjemné. Sme kolegovia z kuchyne, a je to veľký profesionál, takže mali sme sa o čom rozprávať. Ráno pred natáčaním sme debatovali o kuchárskej problematike v Čechách a na Slovensku a samozrejme o programe. So Zdeňkom sme mali veľmi podobné myšlienkové pochody," hovorí Novák. Šou Na nože aj s Pohlreichom sledujte už dnes večer od 20.30 hod. na Markíze.