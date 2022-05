Studenková má síce už krátko pred 70-kou, no na svoj vek nevyzerá. Môžu za to však jej vylepšenia tváre, ktorými sa netají. Podľa niektorých to už preháňa, a preto sa z nej často ľudia vysmievajú v komentároch na internete. Fóry sú niekedy poriadne nemiestne a herečka, samozrejme, nevidí všetko, no tento typ nenávisti ju podľa jej slov zraňuje. Poznámky ako „chcela stará mladou byť“ alebo „kam sa hrabe vo svojom veku“, jej ubližujú.

Studenková nedávno varila v Tajomstvo mojej kuchyne. Zdroj: rtvs

„To znamená, že dnes už nemám právo na nič? A nemám právo žiť? Takéto poznámky ma dosť zraňujú, lebo najväčšou spravodlivosťou prírody je, že všetci starneme,“ prezradila pre joj.sk Studenková.

