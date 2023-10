V obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám, sa schyľuje k veľkej udalosti. K svadbe Kláry a Kamila. Ako sa hlavné hviezdy vyobliekali do kostola?

Pani Edita Kučerová sa už nevie dočkať, kedy si Klára a Kamil konečne povedia svoje áno. To jej zaručí, že vzťah Kláry a jej syna Petra bude už definitívne minulosťou. Edita, ktorú hrá Zdena Studenková, sa do kostola vyobliekala ako pravá hviezda a bude pripomínať členov britskej kráľovskej rodiny. Na hlave bude mať svadobný klobúčik so sieťkou a elegantné šaty rovnakej farby.

Pani Edita Kučerová a Kamilova babička. Zdroj: TV Markíza

Hviezdami budú aj Klárine kamarátky, predavačky z Dunaja Alenka a Eva. Na veľkolepú seriálovú svadbu prijali prekvapivo pozvanie aj Peter Kučera s manželkou Johankou. Aké zvraty však nastanú, si pozrite už dnes večer na Markíze.