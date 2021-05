Zdena Studenková sa do Braňa zamilovala doslova na prvý pohľad. On mal vtedy 24, ona 40. „Bola som na skúške Pokrvných bratov. Sedeli sme a asi na tretej skúške sa zrazu otvorili dvere a vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec, ešte s takým deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som, že… A toho chcem! Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať! Tento moment bol pre mňa určujúci, že tohto chcem!” priznala herečka v šou 2 na 1. Napriek značnému vekovému rozdielu a mnohým neprajníkom, ktorí ich vzťah odsudzovali, im to perfektne klape dodnes. Jej milovaný Branko, ako ho herečka volá, už čoskoro oslávi životné jubileum, okrúhlu päťdesiatku. A keďže ide o veľkú udalosť, Zdena pre svoju lásku pripravila špeciálny program. „Prvého júla letím preč zo Slovenska. Letím k moru, do nádherného mesta, do Barcelony, kde s Brankom oslávime jeho 50-ku,” prezradila v markizáckej Smotánke.

Zdena Studenková a Braňo Kostka Zdroj: Facebook Fragile

Barcelonu však nevybrala náhodne. Do tohto mesta sa dvojica zamilovala už pred rokmi a Studenková sa tam často vracia. „Uchvátila ma tá architektúra Gaudího, pohostinnosť Španielov, veľkorysosť v jedle, dobrom víne. Jednoducho Barcelona a Španielsko sú fantastické," priznala dávnejšie pre jojkársky Top Star. „Sme tam partička, ktorá sa tam vždy stretne večer pri vínku,” doplnil ju Kostka. Je teda jasné, že Braňovo jubileum oslávia zaľúbenci skutočne vo veľkom štýle.