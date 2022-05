Partneri Studenková a Kostka často vyhľadávajú Tatry. Inak to nebolo ani nedávno, keď kapela Fragile vystúpila v jednom zo známych hotelov v Nízkych Tatrách. Braňo je totiž jej dlhoročným členom. Došlo aj na rozhovor do Smotánky s Jánom Tribulom, ktorý pozval herečku do svojej relácie S Tribulom po horách. „Nedáme si žiadnu túru, môj drahý,“ odpovedala stručne a jasne Studenková.

Markizák Ján Tribula. Zdroj: tv markíza

Na to sa jej markizák opýtal, či naozaj nie. „Nie, nikdy,“ stála si za svojím pani Zdena. „Prečo?“ opýtal sa Tribula. „Lebo,“ odvrkla mu herečka. „Fakt?“ nedalo to markizákovi. „Nie, neexistuje,“ kývla hlavou Studenková a dodala rázne: „A už sa nepýtajte ďalej! Nie!“ A zatiaľ čo Tribula mal v relácii už viaceré celebrity, herečku vraj už dva roky láme, no stále neúspešne. „Kameraman, ktorý to všetko musí so mnou absolvovať, mi hovorí, že čaká niekoho, kto ma pošle do zadku, a pôjde s ním rovno na pivo,“ dodal so smiechom v hlase Tribula.