Na galavečere Slnko v sieti, ktoré sa konalo ešte v stredu, sa objavila aj Zdena Studenková. Herečku zvykne sprevádzať jej dlhoročný partner, no tentoraz dirigent Braňo Kostka chýbal. Už počas príchodu poriadne prekvapila. A to tým, že si so sebou priniesla šaty na prezlečenie. Na začiatku dorazila v modrých dlhých šatách, čiernych pohodlných šľapkách s béžovou kabelkou a s obalom na šaty.

Zdena Studenková Zdroj: RTVS

Samozrejme, aj s rúškom na tvári. Následne zamierila do šatne a pripravovala sa na svoju večernú úlohu. Odovzdávala totiž jednu z cien. Keď sa následne potom postavila na javisko, všetkých šokovala v inom outfite. V čiernych šatách s čipkou a s bielymi perlami na krku vyzerala naozaj skvele. Zdena to jednoducho vie.

