Veľký deň Zdeny Studenkovej! Jedna z našich najlepších herečiek dnes oslavuje 67 rokov. Jej vek by uhádol asi iba málokto, keďže blondínka naň nevyzerá. Môžu za to hlavne jej estetické vylepšenia, ktorými sa netají a rovnako aj módne outfity. Pozrite sa spolu s nami na jej viaceré momenty zachytené na fotografiách....

V čase, keď herecká diva Zdena Studenková spoznala mladého dirigenta Braňa Kostku, bola už druhýkrát vydatá, konkrétne za režiséra Stanislava Párnického. Mala 41 rokov. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom strašne rýchlo starnem a... Odišla som do iného vzťahu," priblížila v minulosti pocity, ktoré vydatú ženu a matku malého dievčatka hnali do náručia o 17 rokov mladšieho dirigenta, ktorého spoznala pri práci na muzikáli Pokrvní bratia. On mal v tom čase iba 24 rokov. Jej vzťah s Braňom sa síce budoval postupne, no ona vedela od prvej chvíle, že je ten pravý.

Braňo Kostka je so Zdenou už dlhých 26 rokov. Zdroj: studenková

Odvtedy ubehlo už neuveriteľných 26 rokov a dvojica je stále spolu. Síce sa doteraz nezosobášila, no obaja sú naplnení láskou. Zdena navyše na svoj vek ani zďaleka nevyzerá, o čom presviedča v ostatnej dobe stále viac a viac. Môžu za to ale aj jej plastické vylepšenia, ktorými sa netají a rovnako aj outfity, ktoré predvádza. Jej zrelý vek, ktorý práve dnes oslavuje, by jej hádal asi iba málokto...