68-ročná Zdena Studenková, ktorú si diváci obľúbili aj ako hádačku v jojkárskom Inkognite, nedávno prijala pozvanie na veľkolepú premiéru filmu Jan Žižka. Tá sa konala v jednom z bratislavských kín v nákupnom centre na nábreží Dunaja. Herečka prišla po boku dlhoročného partnera Braňa Kostku a v ten večer bola jednoznačne neprehliadnuteľná.

Zdena Studenková v tenkom tope, pod ktorým pravdepodobne nemala podprsenku. Zdroj: Facebook

Dôvodom bola fialová súprava, ku ktorej si zladila tenisky zlatej farby a pôsobila veľmi trendy a opäť tak presvedčila, že módu má v malíčku. Na to, že o dva roky oslávi 70, do vrecka strčila všetky ostatné prítomné dámy. No a spomínanú súpravu si tak obľúbila, že ju v priebehu pár dní znova oprášila. Točila v nej jojkárske Inkognito a krátko na to v nej zavítala do markizáckeho Telerána.