Zdena Studenková má pocit, že situácia, ktorá je posledné mesiace na Slovensku i vo svete, podnecuje ľudí k väčšej odvahe hovoriť názory, ktoré sú častokrát na hranici útoku a "šikany".

Na Slovensku máme stále nízke percento ľudí zaočkovaných proti koronavírusu. Zdroj: František Iván

"Áno, toto obdobie prinieslo niečo také. Ľudia nemali veľa práce, zamýšľali sa nad hlúposťami, začali čítať strašne veľa kadejakých hejtov a hlúpych informácií a preto sme aj v takej situácii s očkovaním, v akej sme. Čím je tá úroveň myslenia nižšia, tým viac sa to prejavuje na tom, ako ktorá dedina alebo mesto su zaočkované a to je podľa mňa hrozné," prezradila Srudenková pre jojkársky Top Star. "Pretože fakt, keby sme my ako deti nedostali kedysi injekciu do ramena, tak dnes by sme tu ešte stále zomierali na najekáe čierne kašle, tubery a podobne," dodala Zdena.