Zdena je veľkou milovníčkou Vianoc. Dáva si záležať nielen na jedlách, ale aj na výbere darčekov. „Sama osobne rada chystám prekvapenia pre mojich blízkych a kamarátov. Neviem si predstaviť darovať darček v obálke. Dať tam nejaké peniaze. Je to pre mňa ignorácia Vianoc a to, že si chcem zjednodušiť vzťah k danému človeku. Ak niekoho mám rada a záleží mi na ňom a chcem ho niečím prekvapiť, musím rozmýšľať o tom, čo sa mu páči, čo má rád, čo by mu urobilo radosť,” prezradila Studenková v relácii.

Zdena Studenková v divadelnej hre Zahráte mi manžela? Zdroj: tv markíza