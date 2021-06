Fanúšikovia jojkárskeho Inkognita si v pondelok večer znova prišli na svoje. Opäť sa v ňom stretla obľúbená zostavička vrátane herečky Zdeny Studenkovej (67). Tá, ako to u nej už býva zvykom, predviedla dokonalú vizáž a svieži outfit, no fanúšikovia športu zostali z nej v poriadnom šoku. Za všetko mohol tajný hosť.

Tým tentokrát bola niekdajšia najlepšia basketbalistka a trénerka Natália Hejková. Hádači dávali otázky, medzi nimi premiérovo aj Dagmar Didiana Dianová, ktorá položia hneď niekoľko otázok po sebe. "Nie je to pani Hájková?" opýtala sa po čase do pléna Zdena, no Didiana ďalej pokračovala v otázkach. "Tak to bude pani Hájková! Nebude?" podotkla už druhýkrát Studenková, čím ale opäť skomolila meno trénerky Hejkovej.

"Je to basketbal?" vykríkla Didiana a vyzvala Studenkovú: "Zdenka, poďte!" "Je to pani Hájková?" položila otázku na tajného hosťa, no aj do tretice povedala jej meno zle. "Len asi som spravila preklep, je to Hejková. Ospravedlňujem sa teraz za preklep. Ešte raz sa ospravedlňujem," uvedomila si herečka na záver. No športoví nadšenci už penili pred televíznymi obrazovkami.

Tajným hosťom v Inkognite bola bývalá basketbalistka a trénerka Natália Hejková. Zdroj: tv joj

"Prepínam, keď ju tam vidím mudrovať a ešte skomoliť meno, ktoré jej povie produkcia dopredu. Vidno, že tu trénerku vôbec nepozná, keď si nezapamätá, čo jej režisér v šatni povedal. Fakt strašné na to pozerať. Relácia je dobrá, účinkujúci sú zábavní a vtipní. Skoro všetci. Okrem Studenkovej a Princa Bajaja, ktorý sa tam ešte občas zjaví," nešetril ju istý divák Rišo na Facebooku Inkognita. Ten si ale zrejme v tej chvíli neuvedomil, ako našej najlepšej herečke až príliš naložil.

