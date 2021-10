Kým Zdenka patrí k obsadzovaným herečkám a diváci ju môžu vidieť nielen na divadelných doskách, ale aj v rôznych zábavných programoch, nezaháľa ani Braňo. Pravidelne vystupuje a koncertuje so svojou kapelou Fragile. Najnovšie sa dvojica rozhodla pre spoločný biznis. Ak ste však čakali, že spolu naspievajú nejakú pesničku, mýlili ste sa.

Zdena Studenková so svojimi kolegami. Wau, vyzerá výborne! Zdroj: Instagram Štefan Martinovič

„Áno, chystáme spolu niečo. Branko bude producentom jednej hry, ktorú si ja pripravujem. Je to hra pre jednu jedinú herečku. Je to taká, povedala by som, skúška toho, či to ešte dám, či mi ešte pamäť slúži a či sa môžem spoľahnúť sama na seba,” prezradila Zdena vo vysielaní rádia Jemné. O čom to však bude? „Je to hra, ktorou chcem osloviť všetky ženy, aby sa zamysleli nad sebou, či náhodou nemárnia čas v zbytočnom vzťahu, alebo sú nezmyselne pri niekom, kto ich len ťahá za nohu dolu a od istého veku už nezažívajú, kedy porodia deti, stanú sa manželkami, kuchárkami a zabúdajú na svoj vlastný život. Snažím sa byť motivačná pre ženy. To sa snažím celý život. Branko bude producentom tohto predstavenia,” netajila sa herečka. Vyzerá to tak, že spoločne budú tráviť ešte viac času.

