Atlantída, Co bolí, to přebolí, Múr našich lások či 22 dní, to sú hity, ktoré ovláda každý fanúšik Žbirku. No nie všetci poznajú spevákov skutočný život. Ten je aspoň čiastočne zachytený v novom dokumente „Meky“, kde nielen on sám, ale i jeho dlhoroční spolupracovníci spomínajú na jeho začiatky, úspechy, rodinné a životné udalosti. Meky v ňom rozpráva, ako je oddaný hudbe, pesničkám a svojej rodine.

Natáčanie dokumentu "Meky". Zdroj: Archív

V 80-minútovom filme od Šimona Šafránka sú zachytené jeho najväčšie hudobné úspechy. Začiatky so skupinou Modus, nehoda Mariky Gombitovej či rozpad skupiny Limit, kde Meky neskôr tiež pôsobil. A práve v dokumente nepriamo odznelo, že rozpad mohlo zapríčiniť aj to, že Lučenič, Žbirka a zvyšok skupiny sa nedohodli na financiách. A možno práve táto nezrovnalosť mohla stáť za ich koncom. To by možno vysvetľovalo aj to, prečo sa Laco Lučenič na akcii vôbec neukázal. Napriek tomu, ako sme sa dozvedeli od organizátora podujatia, pozvánku aj s Marikou Gombitovou, ktorá sa tiež neukázala, dostal.

Pokračovanie na ďalšej strane: